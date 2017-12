Amazon, per Natale portami una Smart Home

Floriana Giambarresi,

La Connected Week di Amazon oramai quasi giunta al termine può essere l’occasione perfetta per rendere la propria casa più intelligente grazie ad alcune soluzioni per la smart home targate Honeywell, che in giornata odierna vengono proposte sul noto e-commerce a prezzi particolarmente vantaggiosi. Approfittarne significa ottenere per Natale dei sistemi di automazione avanzati per controllare molti aspetti dell’appartamento e, soprattutto, avere la possibilità di monitorarli e utilizzarli da remoto, in tutta comodità.

Ciò che distingue una Smart Home dalle altre case è che gli apparecchi e i dispositivi presenti in ​​tutta la casa sono collegati e controllati da un dispositivo centrale. Così, controllare la temperatura della casa, le luci, gli elettrodomestici, le serrature, diversi tipi di telecamere e monitor, frigorifero, forno e tutti i dispositivi elettronici di cui si dispone diviene possibile da qualsiasi punto della casa o, molto più semplicemente, da lontano, ovunque ci si trovi. Questo è possibile grazie a un qualsiasi smartphone o tablet connesso a Internet tramite 3G, 4G o Wi-Fi.

In questo modo, ad esempio il frigorifero di una smart home può essere in grado di catalogare gli alimenti e le bevande contenute al suo interno, suggerire il menu da preparare a cena, raccomandare alternative salutari e anche avvisare il proprietario che un certo cibo è esaurito e che è l’ora di ordinarlo. Oppure, un termostato smart consente all’utente di accendere il riscaldamento tramite il telefono prima che egli torni a casa, così da trovare l’appartamento caldo già all’arrivo. Trattasi di soluzioni dall’indiscutibile praticità che stanno trovando sempre più spazio in Italia ed è per tale motivo che su Amazon oggi vi sono numerosi ribassi tra i prodotti di Honeywell, tra cui si segnalano:

Honeywell W1KS, un rilevatore di fuga d’acqua e problemi di umidità della casa il cui prezzo passa da 79 euro a 48 euro

Honeywell Lyric T6, termostato intelligente con connettività Wi-Fi con funzionalità di programmazione tramite smartphone o tablet, per il riscaldamento della casa da remoto, oggi disponibile a 136 euro invece di 199 euro

Honeywell Do8Ezs Evohome Security, un sistema di allarme con sensore magnetico, senza fili, che fa scattare un allarme nel momento in cui una porta o una finestra viene aperta, avvisando il proprietario di casa da remoto, per l’occasione in vendita a 28 euro invece di 40 euro

Honeywell HAWCIC1S, una telecamera di sicurezza smart per il controllo della casa da remoto, che in caso di movimenti o rumori invia le notifiche e il filmato in diretta sullo schermo dello smartphone o del tablet associato. È disponibile a 84 euro invece di 119 euro.

Il vantaggio di avere una Smart Home non sta solamente nelle possibilità di controllo da remoto dei dispositivi elettronici, ma anche nella convenienza. Disporre infatti di una casa intelligente significa poter fare molte delle cose che normalmente si fanno – come regolare l’aria condizionata o il riscaldamento, controllare che in casa tutto vada bene etc. – con molto meno sforzo. E i ribassi odierni su Amazon potrebbero rappresentare il momento ideale per ottenere questi vantaggi, già da Natale.