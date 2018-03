Beam, bottone indossabile con display AMOLED

Luca Colantuoni,

Esistono diverse tipologie di dispositivi indossabili, ma quello realizzato da Beam Authentic è piuttosto originale. Si tratta di un bottone con schermo AMOLED, denominato Beam, che può essere fissato magneticamente all’indumento (giacca, t-shirt, cappello e altri) o alla borsa come un pendaglio. In pratica può essere definita la versione digitale delle spille, quindi permette di cambiare l’immagine a piacimento.

Il gadget ha una forma circolare e possiede un diametro di 5 centimetri. L’azienda non ha specificato la diagonale dello schermo AMOLED, ma solo la risoluzione (400×400 pixel). All’interno del bottone ci sono un accelerometro, un sensore di luce ambientale, un modulo Bluetooth per il collegamento allo smartphone e una batteria che garantisce un’autonomia fino a 24 ore. Sul lato destro è presente un pulsante che consente di accedere alle varie funzionalità. Se viene premuto per 10 secondi, il dispositivo invia un messaggio e la posizione GPS dell’utente.

Beam può visualizzare immagini statiche, slideshow e GIF animate. È possibile scegliere nella libreria accessibile dall’app per iOS e Android oppure creare il “beam” personale, usando una foto presente sullo smartphone, scattata al momento o trovare sul web. Il bottone digitale può essere indossato per esprimere il proprio stato d’animo, promuovere una causa o appoggiare un candidato alle elezioni.

Beam è disponibile in due colori (bianco e nero) ad un prezzo di 99 dollari. L’acquisto è riservato agli utenti canadesi e statunitensi. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.