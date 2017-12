Chromecast e Apple TV tornano in vendita su Amazon

Cristiano Ghidotti,

Nel novembre 2015 la decisione, presa da parte di Amazon, di sospendere in modo improvviso e alquanto in aspettato le vendite dei dispositivi Google Chromecast e della linea Apple TV. Una scelta successivamente spiegata dal numero uno Jeff Bezos con la volontà di spingere la diffusione di prodotti in grado di offrire il supporto nativo allo streaming dei contenuti presenti sulla piattaforma Prime Video. Oggi il ritorno.

Stando a quanto riportano alcune testate online d’oltreoceano, infatti, i diversi modelli in commercio di Chromecast e Apple TV sono di nuovo disponibili (ma non ancora acquistabili) sul portale di e-commerce. Va precisato che le schede dei prodotti al momento non compaiono sulla versione italiana del sito, ma con tutta probabilità arriveranno presto. La conferma del ripensamento arriva direttamente da una portavoce dell’azienda, attraverso una breve dichiarazione affidata alle pagine di CNET, che non scende però nel dettaglio per spiegare quali siano i motivi della decisione.

Posso confermare che stiamo inserendo nel catalogo Apple TV e Chromecast.

Amazon potrebbe aver deciso di ospitare nuovamente all’interno del proprio catalogo i device in questione per allentare le tensioni che nel tempo si sono venute a creare, soprattutto con Google. È della scorsa settimana la notizia che ha visto il gruppo di Mountain View sospendere il supporto alla riproduzione dei video in streaming su YouTube per i dispositivi del brand Echo, privando così i loro utenti di una funzionalità. Un portavoce di bigG sottolinea come siano in corso trattativa tra i due colossi con l’obiettivo di raggiungere un accordo in tempi brevi.

Siamo in una fase di discussione produttiva con Amazon per raggiungere un accordo che possa apportare benefici per tutti i clienti. Speriamo di poter raggiungere un accordo e risolvere questi problemi al più presto.