Facebook permette di silenziare gli amici

Filippo Vendrame,

Gli utenti più “fastidiosi” su Facebook potranno essere “messi a tacere” temporaneamente per 30 giorni. Il social network, infatti, ha annunciato il rilascio di “Snooze“, una nuova funzionalità che offre la possibilità agli iscritti di smettere di seguire temporaneamente una persona, una Pagina o un Gruppo per 30 giorni. Dunque, questo vuol dire che per tutta la durata di questa “pausa temporanea” gli iscritti non visualizzeranno più gli aggiornamenti dell’amico, della Pagina o del Gruppo.

Utilizzare questa nuova funzione è davvero molto semplice. Tutto quello che si dovrà fare è semplicemente scegliere un post di un amico che si intende “silenziare” per 30 giorni, premere sul pulsante con tre puntini posto in alto a destra e tra le opzioni che compariranno scegliere la nuova voce “Snooze”. Gli utenti riceveranno una notifica quando il periodo di “silenzio” sta per finire. Inoltre, questa procedura è reversibile in qualunque momento. Trattasi di una novità interessante, molto curiosa ma non inedita visto che lo scorso settembre erano emersi i primi test all’interno di alcuni ristretti gruppi di utenti. Adesso, invece, Snooze è arrivato per tutti.

Sicuramente troveranno interessante questa novità tutti coloro che vogliono fare un po’ di ordine all’interno del loro News Feed, scegliendo di visualizzare gli aggiornamenti solo delle persone, delle Pagine o dei Gruppi che davvero vogliono seguire. Inoltre, trattasi di una funzionalità davvero utilissima per silenziare eventuali amici “molto invadenti”.

Chi sarà “silenziato” non lo saprà mai, quindi questa nuova opzione non andrà in alcun modo ad incidere sui rapporti tra gli iscritti.

Non è la prima volta che Facebook concede funzionalità pensate per avere maggiore controllo sul proprio News Feed. Si pensi, per esempio, alla funzionalità che permette di smettere di seguire qualcuno pur mantenendo il contatto attivo o a quella che permette di vedere meno post di quella persona all’interno del News Feed.