Microsoft, nuovo brevetto di un device pieghevole

Non è una novità che Microsoft sia al lavoro su di un dispositivo mobile innovativo, radicalmente diverso da quelli oggi presenti sul mercato. Un prodotto che dovrebbe adottare sempre un processore ARM e disporre della futura piattaforma modulare Andromeda. Inoltre, indiscrezioni vogliono che questo dispositivo innovativo sia pieghevole, molto simile ad una sorta di agenda, cioè in grado di aprirsi e di chiudersi. Un brevetto della casa di Redmond emerso all’inizio dell’anno aveva fornito un’idea di come sarebbe potuto essere questo dispositivo ma, adesso, un nuovo brevetto del gigante del software fornisce ulteriori interessanti dettagli.

Il brevetto fa riferimento ad un dispositivo con cerniera, ed è stato presentato dagli ingeneri di Microsoft lo scorso ottobre. I disegni inclusi nel brevetto sono molto interessanti perchè mettono in evidenza un dispositivo corredato da due superfici touch che possono essere utilizzate in maniera differente, un po’ come nell’attuale Lenovo Yoga Book. Le due superfici sono collegate tra loro attraverso una speciale cerniera che permette di aprire e chiudere il dispositivo o di fargli assumere un’altra posizione. Questo dispositivo, per esempio, una volta aperto completamente potrebbe essere utilizzato come una tavoletta digitale o un tablet pc, oppure sfruttato coma una sorta di mini notebook con una superficie che sarà utilizzata come un classico display e l’altra come tastiera touch.

Sebbene il brevetto non ne faccia menzione, è probabile che questo fantomatico prodotto sia compatibile con i pennini che sono sempre più presenti all’interno degli ultimi prodotti della gamma Surface.

Questo brevetto mostra, quindi, un prodotto interessante che può assumere funzionalità differenti in base alle necessità dell’utente. Ovviamente trattasi pur sempre di un brevetto e questo significa che un dispositivo simile potrebbe non arrivare mai.

Tuttavia, gli indizi che mostrerebbero che Microsoft stia lavorando su di un dispositivo pieghevole sono oramai più di uno e probabilmente in questo brevetto c’è quasi sicuramente qualcosa di quello che caratterizzerà il suo futuro ed innovativo dispositivo mobile.