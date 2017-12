Microsoft Mixer, nuova versione per Android e iOS

Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova app Mixer per iOS e Android, come promesso circa due mesi fa in occasione del lancio della versione beta. Grazie all’aiuto della community, l’azienda di Redmond ha riscritto da zero il codice per offrire migliori prestazioni e aggiunto le funzionalità più richieste. Gli utenti Android possono già scaricare l’applicazione dal Google Play Store, mentre quelli iOS dovranno attendere ancora qualche giorno.

Microsoft spiega che Mixer è stata riprogettata “pixel per pixel” per avere un’esperienza più consistente attraverso i dispositivi. Nei due mesi dal lancio della versione beta, gli sviluppatori hanno lavorato principalmente sulle opzioni di personalizzazione, sull’interattività e sulla ricerca dei contenuti. È stata innanzitutto semplificata la navigazione con l’aggiunta di tre schede nella parte inferiore dell’interfaccia: Trending, Following e Profile (Tendenze, Seguiti e Profilo in italiano). In Trending sono mostrati gli stream più popolari in base al numero di visualizzazioni. Dalla scheda Following è possibile seguire i broadcaster preferiti, mentre in Profile si possono gestire le impostazioni e le informazioni sui canali.

Il nuovo sistema di notifiche push permette di rimanere in contatto con gli streamer preferiti e sapere in ogni momento quando sono online sulla piattaforma. Con la nuova versione di Mixer è possibile scegliere la qualità dello streaming video, attivare o disattivare audio e chat, condividere lo stream con gli amici. È sufficiente un tap&hold sulla home page per vedere un’anteprima del video.

Grazie alla tecnologia FLT (Faster Then Light), la riproduzione video viene avviata con una latenza inferiore al secondo. Per usare Mixer è necessario un account Microsoft (su iOS l’età minima è 17 anni).