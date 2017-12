Samsung Galaxy S9, annuncio al MWC 2018?

Luca Colantuoni,

Un portavoce di Samsung ha recentemente smentito l’eventualità di un annuncio al CES 2018 di Las Vegas. Arriva ora dalla Corea una nuova indiscrezione sulla data scelta dal produttore per la presentazione dei Galaxy S9/S9+. Il lancio dei nuovi smartphone è previsto per il 26 febbraio 2018 al Mobile World Congress di Barcellona. Un noto leaker ha intanto pubblicato i render a 36 gradi dei dispositivi.

La manifestazione spagnola è stata scelta in passato per annunciare i Galaxy S5, Galaxy S6 e Galaxy S7, mentre la presentazione del Galaxy S8 è stata posticipata a fine marzo, in quanto gli ingegneri Samsung erano impegnati nella risoluzione del “problema Galaxy Note 7”. Su un sito coreano è apparsa una tabella con le date di annuncio e arrivo sul mercato dei Galaxy S e Galaxy Note dal 2014 in poi. Nell’ultima riga, riferita al Galaxy S9, è scritto “27 febbraio 2018”. Considerato il fuso orario, la data sarebbe quindi il 26 febbraio 2018, primo giorno del MWC di Barcellona.

In attesa della conferma di Samsung, un noto leaker ha pubblicato i render dei Galaxy S9/S9+ basati sui disegni CAD. La fonte è piuttosto affidabile, quindi i due smartphone avranno un design simile a quello mostrato nei video.

Il Galaxy S9 dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 5,65 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9, processori Snapdragon 845 e Exynos 9810, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, jack audio da 3,5 millimetri e lettore di impronte digitali sotto la fotocamera posteriore. Specifiche simili per il Galaxy S9+, ad eccezione dello schermo (6,1 pollici) e della doppia fotocamera posteriore.