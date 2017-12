Smart speaker Samsung nella prima metà del 2018

Luca Colantuoni,

Da molti mesi circolano informazioni sul primo smart speaker di Samsung con Bixby, l’assistente personale disponibile oggi solo sui Galaxy S8/S8 e Galaxy Note 8. Bloomberg ha ottenuto da una fonte interna la conferma che l’altoparlante intelligente verrà annunciato nella prima metà del 2018.

Durante un’intervista rilasciata in occasione dell’evento riservato al Galaxy Note 8, il Presidente della divisione mobile di Samsung aveva dichiarato che gli ingegneri sono già al lavoro sull’altoparlante, ma non è stata ancora stabilita una data di lancio. Secondo la fonte di Bloomberg, lo smart speaker offrirà un’elevata qualità audio e permetterà di gestire i dispositivi connessi presenti nell’abitazione, come luci e serrature. Non mancherà ovviamente il supporto per smart TV, smartphone Galaxy e altri device Samsung, tra cui quelli della piattaforma SmartThings.

Gli utenti potranno usare i comandi vocali per interagire con Bixby ed eseguire diverse operazioni, tra cui le ricerche sul web. Le funzionalità saranno quindi simili a quelle offerte dai diretti concorrenti, ovvero Amazon Echo, Apple HomePod e Google Home, ognuno dei quali consente di utilizzare un “maggiordomo” personale, rispettivamente Alexa, Siri e Assistente. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra intorno ai 200 dollari.

La fonte di Bloomberg afferma che Samsung ha realizzato un prototipo con dimensioni comprese tra Amazon Echo e Apple HomePod. Questa versione preliminare è di colore nero opaco, ma il produttore offrirà altre colorazioni al momento del debutto ufficiale. Non è noto se lo smart speaker arriverà anche in Italia. Quasi certamente verrà utilizzata la versione 2.0 di Bixby.