Xbox One, le Party Chat arrivano sugli smartphone

Filippo Vendrame,

Gli utenti possono, adesso, utilizzare l’applicazione Xbox Party Chat direttamente dal loro smartphone. Microsoft, infatti, ha introdotto il supporto a questa funzionalità all’interno dell’ultima versione beta dell’applicazione Xbox per dispositivi mobile iOS ed Android. Grazie a questa novità, gli utenti potranno continuare le chat di gruppo su Xbox con i loro amici anche quando sono fisicamente lontani dalle loro console.

Oppure, i giocatori potranno chattare attraverso lo smartphone quando sono impegnati a giocare e non vogliono interrompere la partita. In buona sostanza, l’arrivo del supporto alle Party Chat all’interno dell’applicazione Xbox per smartphone permetterà agli utenti Xbox di poter godere di una maggiore libertà e di poter continuare a conversare con i loro amici in ogni momento della giornata. La funzione Xbox Party Chat è presente da molto tempo su tutte le console Xbox One ma gli utenti si erano sempre lamentati dell’impossibilità di poter continuare le loro chat anche attraverso l’applicazione mobile. Per poter gestire le chat era sempre necessario dover accendere la console.

Fortunatamente, Microsoft ha ascoltato le richieste dei suoi utenti ed ha deciso di portare la funzionalità di chat all’interno dell’applicazione Xbox per smartphone Android ed iOS. Come evidenziato all’inizio, questa nuova funzionalità è disponibile solo all’interno delle versioni beta dell’app Xbox. La casa di Redmond non ha annunciato una data precisa per l’arrivo pubblico di questa nuova funzionalità, ma è probabile che l’attesa non sia molto lunga. Nel giro di qualche settimana è lecito attendersi che il supporto alle Party Chat sugli smartphone arrivi per tutti.