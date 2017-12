AirPods: nuovo modello entro fine 2018?

Marco Grigis,

Le cuffie AirPods si avviano verso il loro primo upgrade. Nessuna conferma diretta è giunta da Apple, così come consuetudine dal gruppo di Cupertino, ma ne è convinto Ming-Chi Kuo, analista di KGI Securities sempre molto affidabile sul conto della mela morsicata. Una nuova versione degli auricolari potrebbe giungere entro la seconda metà del 2018, forse in tempo per il periodo festivo.

Le cuffie AirPods sono un accessorio gettonato da parte degli appassionati della mela morsicata, tanto che le richieste sono talmente elevate da non garantire, a oggi, consegne sempre in tempo per Natale. Ed è proprio questa una delle ragioni che avrebbe spinto il gruppo di Cupertino a lavorare su un nuovo modello, in via d’arrivo entro la seconda metà del 2018.

Kuo non fornisce grandi dettagli sulle caratteristiche degli auricolari, se non la presenza di componenti interne più piccole, che potrebbero garantire un design ancora più ridotto e leggero, per il massimo comfort durante l’uso.

Nel frattempo, l’esperto ha spiegato alcune delle possibili ragioni a base dei ritardi accumulati da Apple, identificando nei connettori flessibili per le batterie il collo di bottiglia. In ogni caso, il gruppo potrebbe di recente aver trovato una soluzione, tanto che per il prossimo anno Kuo mantiene una previsione di più di 26 milioni di unità distribuite, con un grande record nel Q1 del 2018 a seguito delle festività natalizie.

Così come già accennato, le cuffie AirPods sono attualmente esaurite su vari Apple Store online mondiali, tanto che le consegne sono attese per gennaio, ben oltre alle festività natalizie. Pare, tuttavia, che numerosi esemplari siano ancora disponibili presso i rivenditori di terze parti, giusto in tempo per l’ultima tornata d’acquisto prima del 25 dicembre. Per l’Italia, i dispositivi sono proposti a 179 euro, completi del case per la ricarica anche in movimento. Le cuffie sono compatibili con tutti i dispositivi iOS e con i Mac.