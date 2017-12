ASUS ZenFone Max Plus arriva in Europa occidentale

Luca Colantuoni,

Lo ZenFone Max Plus (M1), disponibile inizialmente solo in Russia, potrà essere acquistato anche in Europa occidentale. ASUS ha già aperto la pagina sul sito ufficiale, senza tuttavia specificare in quali paesi verrà distribuito. Il nuovo smartphone di fascia media è il primo modello della serie con schermo 18:9. Purtroppo la dotazione hardware non giustifica il prezzo previsto.

Lo ZenFone Max Plus (M1) possiede un telaio unibody in alluminio e un display da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e screen-to-body ratio dell’80%. L’ampia area di visualizzazione è stata ottenuta riducendo lo spessore delle cornici e posizionando sul retro il lettore di impronte digitali. ASUS sottolinea che le dimensioni complessive sono quelle di uno smartphone con schermo da 5,2 pollici. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek 6750T, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. ASUS offre anche una versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Lo smartphone integra una doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 e 8 megapixel, abbinati rispettivamente ad un obiettivo con apertura f/2.0 e ad un grandangolo da 120 gradi. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.0. La connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e LTE. È presente un slot ibrido che può ospitare due nano SIM e la scheda microSD. La batteria ha una capacità di 4.130 mAh, supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia fino a 26 ore di conversazione e 26 giorni in standby.

Il sistema operativo è Android Nougat con interfaccia ZenUI 4.0. Lo ZenFone Max Plus (M1) sarà disponibile in tre colori: Sunlight Gold, Azure Silver e Deepsea Black. Il prezzo previsto è di circa 300 euro.