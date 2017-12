Hi-Fun, cappello con cuffie e microfono per Natale

Floriana Giambarresi,

Con l’inverno e le festività di fine anno ormai alle porte, sono in tantissime le persone ad utilizzare dei berretti protettivi per combattere il freddo. Partendo da tale necessità, il team di Hi-Fun ha realizzato un peculiare cappello che, oltre a svolgere il suo compito più tradizionale, dispone di cuffie e microfono consentendo così di ascoltare la propria musica preferita e rispondere a una telefonata in arrivo sullo smartphone, con le mani sempre libere.

Il cappello Hi-Head, attualmente in offerta su Amazon che lo propone con uno sconto del 41% al prezzo di 20 euro con spedizione gratuita, si propone anche come un originale regalo di Natale, ideale per chiunque ami ascoltare i brani musicali anche fuori casa, mentre sta camminando o svolgendo un qualsiasi tipo di attività. Si connette a un qualsiasi dispositivo si abbia (smartphone, lettore MP3, tablet ad esempio) tramite jack da 3,5mm (fornito in dotazione), offrendo così la possibilità di riprodurre i brani tramite le piccole casse incorporate o di parlare con chi ci sta telefonando grazie al microfono integrato e alla pressione di un semplice pulsante.

Comodo e funzionale, il cappello Hi-Head di Hi-Fun è dotato di un bel design sportivo e metropolitano che lo rende utilizzabile tutti i giorni. È possibile lavarlo comodamente in lavatrice rimuovendo le casse dall’apposita tasca interna nella quale sono inserite. Connettendosi poi via jack da 3,5mm, il berretto non necessita di batterie quindi non ci sarà mai bisogno di ricaricarlo.

Considerata la buona qualità, il design accattivante e le sue funzionalità, trattasi di un bel gadget comodo e non ingombrante consigliato a chiunque desideri fare un regalo di Natale diverso dal solito a un appassionato di musica. E l’offerta odierna su Amazon può rappresentare l’occasione migliore per approfittarne.