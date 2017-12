Natale 2017, Microsoft sconta il Surface Laptop

Filippo Vendrame,

Natale è alla porte e Microsoft ha deciso di lanciare un’offerta last minute sul suo apprezzato Surface Laptop. Da oggi 19 dicembre e sino al prossimo 22 dicembre, salvo esaurimento scorte, gli interessati potranno acquistare il laptop Windows 10 della casa di Redmond con un interessante sconto. Nello specifico, sono due le declinazioni del Surface Laptop in offerta speciale per Natale.

La prima è la variante con processore Intel Core i5, con 4GB di RAM e 128GB di SSD che in questo periodo promozionale potrà essere acquistata al prezzo di soli 993,65 euro. La seconda offerta riguarda il Surface Laptop con il processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD che è proposto al prezzo di 1274,15 euro. Trattasi, complessivamente, di sconti importanti che rendono questi prodotti ancora più interessanti viste le loro indubbie potenzialità tecniche. L’offerta di Microsoft è valida solamente all’interno del Microsoft Store italiano.

Si ricorda che i Surface Laptop dispongono di Windows 10 S, la declinazione di Windows 10 che permette di installare ed eseguire solamente le app del Windows Store. Gli utenti, comunque, potranno passare a Windows 10 Pro in ogni momento.

Accanto all’offerta sul Surface Laptop rimane ancora presente quella sul Surface Pro 2017 che permette di acquistare alcune varianti dell’ibrido Windows 10 della casa di Redmond con uno sconto del 10%.

Galleria di immagini: Microsoft Surface Laptop, immagini del notebook

Microsoft, dunque, per Natale vuole dare nuovi validi motivi ai suoi utenti per acquistare uno dei suoi prodotti della linea Surface che tanto stanno piacendo soprattutto ai professionisti.