Natale 2017, Oculus Rift scontato a 419 euro

Filippo Vendrame,

Per Natale, Oculus ha deciso di scontare per un periodo limitatissimo il suo visore per la realtà virtuale Oculus Rift. Solamente sino a domani 20 dicembre alle ore 23.59, il bundle composto dal visore Oculus Rift con tutti i suoi accessori, più 2 controller Touch, sarà proposto al prezzo di soli 419 euro. Trattasi di un’offerta davvero ghiotta per tutti coloro che intendono entrare nel mondo della realtà virtuale senza spendere una fortuna.

Maggiori informazioni sulla promozione sono disponibili all’interno del sito ufficiale di Oculus, ma il suggerimento, per gli interessati, è quello di non perdere tempo per non sprecare questa opportunità. Si ricorda che da tempo Oculus aveva deciso di tagliare il prezzo del suo visore per la realtà virtuale per renderlo maggiormente appetibile, sopratutto verso i visori per la Mixed Reality di Microsoft molto più economici. Il prezzo del bundle da tempo è di 449 euro ma questo ulteriore sconto, anche se limitato nel tempo, rende questo visore ancora molto più interessante.

Inoltre, di recente Oculus ha rilasciato la versione beta di Rift Core 2.0 che rende l’esperienza virtuale ancora più completa ed immersiva. Un motivo in più per sfruttare per Natale questo interessante sconto.

Si ricorda, infine, che Oculus Rift richiede sempre l’abbinamento con PC di fascia alta. Oculus suggerisce di disporre di PC con almeno processori Intel Core i3-6100/AMD Ryzen 3 1200, FX4350 o superiori, almeno 8GB di RAM e GPU NVIDIA GTX 1050Ti/AMD Radeon RX 470 o superiori.

PC certamente non presenti nelle case di tutte le persone ma essenziali per poter elaborare i complessi ambienti virtuali.