Samsung Galaxy S9+, la dual camera appare in video

Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma sembra molto probabile che l’annuncio dei nuovi top di gamma avverrà al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Samsung ha già avviato la produzione dei Galaxy S9/S9+, quindi il numero di indiscrezioni è destinato ad aumentare nelle prossime settimane. Sul social network Weibo è apparsa l’immagine della cover posteriore del Galaxy S9, mentre un sito olandese ha ottenuto un video che mostra la dual camera del Galaxy S9+.

Come affermato più volte, il design dei due smartphone sarà molto simile a quello degli attuali Galaxy S8/S8+. È previsto tuttavia un leggero incremento dello screen-to-body ratio che potrebbe arrivare al 90%, grazie alla riduzione dello spessore della cornice inferiore. Come si può vedere nell’immagine, il lettore di impronte digitali verrà spostato sotto la fotocamera posteriore, una posizione scelta anche per i recenti Galaxy A8 (2018) e A8+ (2018). Alla loro destra si notano i fori per il flash LED e il cardiofrequenzimetro.

Oltre alla diagonale dello schermo e alla capacità della batteria, il Galaxy S9+ avrà sicuramente un’altra differenza rispetto al Galaxy S9. Per il modello più grande è infatti prevista una doppia fotocamera posteriore, come si può vedere nel video.

Queste sono le possibili specifiche comuni dei due smartphone: Infinity Display con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9, processori Snapdragon 845 e Exynos 9810, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, MST e LTE, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 8.0 Oreo con interfaccia Samsung Experience.