Blink Video Doorbell, videocitofono per smart home

Cristiano Ghidotti,

Tra le aziende che operano nel sempre più vivace e interessante mercato delle smart home c’è anche Blink, che oggi presenta un nuovo apparecchio dedicato alla casa: si chiama Video Doorbell e come si può intuire già dal nome è un videocitofono arricchito da funzionalità intelligenti come la possibilità di interagirvi da qualunque postazione (anche mentre ci si trova lontano) tramite smartphone.

Il prodotto sarà mostrato a Las Vegas in occasione dell’evento CES 2018 in scena all’inizio di gennaio, con la fase di vendita che prenderà il via entro i prossimi mesi: 99,00 dollari la spesa richiesta a coloro che già hanno un dispositivo Blink, mentre per i nuovi clienti il prezzo sale a 129,00 dollari per il kit che include Video Doorbell e il Sync Module. Le funzionalità offerte vanno dall’acquisizione di un flusso video in alta risoluzione con microfono e altoparlante per la trasmissione audio bidirezionale (è possibile parlare con chi si trova alla porta da remoto, mediante un’app), sensori di movimento, visione notturna a infrarossi, fino a due anni di autonomia con una coppia di pile AA, involucro waterproof (IP65), storage su cloud delle clip senza spese aggiuntive e profonda integrazione con l’ecosistema Blink. Queste le parole di Peter Besen, CEO del gruppo.

Mentre altre aziende cercano di stupire gli early adopters con funzionalità non necessarie, in Blink stiamo innovando l’industria delle smart home concentrandoci con attenzione su prodotti semplici, che forniscono un grande valore a un prezzo impareggiabile.

Al momento non è dato a sapere se la commercializzazione di Blink Video Doorbell interesserà fin da subito anche il nostro territorio. Così Besen descrive il dispositivo nel comunicato ufficiale.