Elon Musk mostra il Falcon Heavy

Filippo Vendrame,

SpaceX dovrebbe effettuare il primo lancio di prova del nuovo razzo Falcon Heavy all’inizio del 2018 ed a riprova che manca davvero molto poco un tweet di Elon Musk che mostra alcune foto del razzo quasi del tutto completamente assemblato a Cape Canaveral, in Florida. Le foto sono molto promettenti in quanto, sino ad ora, il Falcon Heavy ha avuto una gestazione piuttosto travagliata e caratterizzata da continui ritardi.

Il Falcon Heavy è sostanzialmente composto da tre razzi Falcon 9 uniti assieme ed è stato progettato per essere riutilizzabile. Questo significa che dopo ogni lancio, ogni Falcon Heavy sarà in grado di tornare integro a terra come già fanno da tempo i razzi Falcon 9. Questo nuovo razzo servirà per portare in orbita carichi di maggiore peso e potrebbe essere utilizzato anche come vettore per le future missioni sulla Luna. Se il primo lancio del nuovo razzo di SpaceX dovesse concludersi positivamente, per l’azienda spaziale di Elon Musk si aprirebbero nuovi orizzonti con la possibilità di affrontare nuove e diverse tipologie di missioni.

Le foto condivise su Twitter fanno pensare che questa volta SpaceX sia davvero pronta a far debuttare il suo Falcon Heavy. Questo nuovo razzo, però, sarà un modello che presto sarà superato.

Di recente, Elon Musk, parlando del futuro delle missioni spaziali, ha anticipato che la sua SpaceX concentrerà, presto, i suoi sforzi sul razzo di nuova generazione “Rocket Big Fucking“. Trattasi di un razzo modulare che potrà essere utilizzato sia per le lunghe missioni che per portare semplicemente i satelliti in orbita. Inoltre, sarà molto più economico di quelli attuali in quanto potrà essere riutilizzato al 100%. Gli attuali razzi di SpaceX, infatti, dopo ogni missione possono essere riutilizzati solamente al 70-80%.