Fastweb e Miur per la scuola innovativa e digitale

Filippo Vendrame,

Fastweb ed il Ministero dell’Istruzione hanno lanciato “Fastweb4School“. Trattasi di un’iniziativa molto importante perchè è volta a promuovere l’innovazione tra i banchi di scuola. Nello specifico, questo progetto congiunto promuoverà la realizzazione di progetti digitali all’interno delle scuole secondarie per far accrescere le competenze digitali degli alunni.

Il progetto “Fastweb4School” di Fastweb e del Ministero dell’Istruzione funziona in questa maniera. Tutte le scuole che raccoglieranno, mediante l’utilizzo del crowdfunding, il 50% del budget necessario per portare a termine il loro progetto, riceveranno il resto del budget necessario direttamente da Fastweb. L’importo massimo finanziabile dall’operatore per ogni progetto sarà di 10 mila euro. Il finanziamento sarà a fondo perduto e non dovrà, quindi, essere restituito. Inoltre, il progetto rimarrà di esclusiva proprietà dell’istituto scolastico. Il primo bando relativo al progetto “Fastweb4School” è dedicato al mondo dei Makers e punta a finanziare progetti di tipo ingegneristico, come, per esempio, apparecchiature elettroniche, realizzazioni robotiche e dispositivi per la stampa 3D.

Le scuole interessate a partecipare a questo primo bando di concorso dovranno compilare un apposito modulo online entro il 25 gennaio 2018 all’interno del sito del Miur, specificando tutti i dettagli del loro progetto.

La selezione dei progetti meritevoli di finanziamento avverrà nei 30 giorni successivi alla chiusura del bando e si baserà sui seguenti criteri: attinenza ai requisiti richiesti; contenuto didattico e di apprendimento di metodologie digitali; qualità e originalità dell’idea progettuale; numero dei soggetti coinvolti; ripetibilità o riutilizzabilità nel tempo, nella stessa scuola o in altre realtà.

I progetti scelti saranno poi caricati sul sito Fastweb4School.it che si appoggia alla piattaforma di crowdfunding “Produzioni dal Basso“. Fastweb metterà a disposizione degli istituti scolastici tutta una serie di strumenti per facilitare la promozione dei loro progetti. Tutte le iniziative che riusciranno a raccogliere il 50% del budget necessario riceveranno il resto direttamente da Fastweb.