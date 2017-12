Honor View 10, preordini al via con regalo

Filippo Vendrame,

Honor, in vista del Natale, ha voluto fare un regalo a tutti i suoi utenti. Il brand dei nativi digitali ha deciso di anticipare il lancio dei preordini del suo nuovo phablet Android Honor View 10. Sino al prossimo 7 gennaio 2018, salvo esaurimento scorte, gli interessati potranno prenotare il nuovo prodotto di Honor direttamente dal suo eShop ufficiale. Honor View 10 sarà poi disponibile in Italia a partire dall’8 gennaio 2018 al prezzo di 499,90 euro nelle colorazioni Blue Navy e Midnight black.

Honor View 10, si ricorda, è un phablet caratterizzato da un alto tasso di tecnologia, sostanzialmente la riproposizione del phablet Huawei Mate 10 Pro dal quale eredita molte delle specifiche e caratteristiche principali. Questo interessante dispositivo può contare su di un ampio display FullView da 5,99 pollici con risoluzione Full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Nonostante l’ampio schermo, le dimensioni dell’Honor View 10 non sono eccessive grazie alla riduzione sensibile delle cornici. Cuore pulsante il processore Kirin 970 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna per offire prestazioni di spessore. Kirin 970 che dispone anche di un Neural Processing Unit che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare le abitudini dell’utente e migliorare l’esperienza d’uso del dispositivo.

Honor View 10 è dotato anche di una sofisticata componente fotografica. Posteriormente trova posto una doppia fotocamera con un sensore RGB da 16 MP ed un sensore monocromatico da 20 MP. Anteriormente, invece, spicca un sensore da 13 MP. Comparto fotografico che sfrutta la tecnologia di intelligenza artificiale per offrire nuove possibilità d’uso agli utenti.

Per esempio, Honor View 10 identifica 13 diversi tipi di luoghi e oggetti adattando automaticamente le impostazioni della fotocamera per scattare immagini di altissima qualità in ogni situazione.

Galleria di immagini: Honor View 10, immagini dello smartphone

Infine, la batteria da 3.750 mAh con tecnologia SuperCharge è in grado di assicurare una lunga autonomia.

Da evidenziare che chi prenoterà il nuovo Honor View 10, potrà scegliere di aggiungere un euro alla spesa per ricevere la smartband Honor Band 3 o le cuffie Honor Sport Bluetooth in regalo.