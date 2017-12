Nokia 9, display OLED e Snapdragon 835

Luca Colantuoni,

In base alle recenti indiscrezioni, HMD Global dovrebbe annunciare il Nokia 9 entro il mese di gennaio. Il nuovo top di gamma avrà sicuramente specifiche migliori del Nokia 8, ma non come si potrebbe immaginare. Alcuni documenti della FCC hanno svelato che lo smartphone integrerà un processore Snapdragon 835. Confermata inoltre la presenza di una doppia fotocamera posteriore.

Un noto leaker aveva pubblicato online alcune immagini che mostrano il possibile design del Nokia 9. Lo smartphone dovrebbe avere un telaio in alluminio di colore nero con lati di colore blu, un display edge-to-edge e una dual camera abbastanza sporgente disposta in verticale. Nei documenti della FCC, l’ente certificatore statunitense, sono state trovate informazioni sul modello TA-1005 (nome in codice Avatar), in base alle quali il Nokia 9 avrà uno schermo OLED prodotto da LG Display con diagonale di 5,5 pollici. Non c’è traccia della risoluzione (forse Quad HD), né del rapporto di aspetto (forse 18:9).

La dotazione hardware comprenderà inoltre un processore Snapdragon 835 e 128 GB di memoria flash UFS 2.1. Non è nota invece la quantità di RAM, ma si presumono almeno 4 GB. Lo smartphone integrerà una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 e 13 megapixel, abbinati probabilmente ad un obiettivo grandangolare e ad un teleobiettivo con zoom 2x. La fotocamera frontale avrà una risoluzione di 5 megapixel. La batteria da 3.250 mAh supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo in versione stock.

La scelta dello Snapdragon 835 è forse dettata dalla necessità di mantenere bassi i costi produttivi. Tra l’altro, la produzione di massa dello Snapdragon 845, recentemente presentato da Qualcomm, non è stata ancora avviata. In ogni caso è probabile che i primi lotti siano riservati ai Galaxy S9/S9+ (il SoC viene prodotto nelle fabbriche di Samsung).