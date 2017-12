Potensic, drone con telecamera e WiFi economico

Floriana Giambarresi,

Anche qui in Italia ci si sta appassionando sempre di più ai droni e la tentazione di acquistarne uno e iniziare a farlo volare per catturare fotografie e soprattutto video originali dall’alto è oramai fortissima, tanto che con tutta probabilità rientreranno tra i regali di Natale più scelti per le festività ormai alle porte. Amazon propone un forte ribasso sul dispositivo di Potensic, un drone con telecamera dotato di connettività WiFi FPV 2.4 GHz disponibile in offerta a 55 euro invece dei 129 euro a cui è solitamente in vendita.

Denominato Potensic U42HW, si tratta di un drone di buona fattura e dotato di alcune funzionalità che lo rendono particolarmente semplice da usare in abbinamento a uno smartphone. Alimentato da 4 pile AA e dotato di diversi comandi per il controllo, il drone supporta la connettività Wi-Fi a 2,4 GHz che consente al prodotto di inviare le immagini catturate LIVE (in tempo reale) al telefono tramite app dedicata, risultando così molto facile da pilotare fin dal primo utilizzo.

Piccolo, portatile e allo stesso tempo resistente agli urti, il drone Potensic U42HW si basa su una fotocamera da 2 megapixel e un sistema di stabilizzazione con giroscopio a 6 assi, consentendo di catturare fotografie e video dall’alto senza particolari vibrazioni. Non manca la funzionalità hovering che consente all’utente di far salire il dispositivo a diverse altitudini da sfruttare durante le riprese e la possibilità di far girare il drone a 360 gradi tramite un apposito tasto. Nella confezione d’acquisto sono incluse 8 eliche, di cui 4 già attaccate al drone e altre 4 invece disponibili di riserva, un telecomando per controllarlo e una staffa di supporto che permette di sfruttare la funzione FPV dallo smartphone.

In definitiva, si tratta di un drone della fascia entry-level che sa unire buone funzionalità a un prezzo particolarmente conveniente, adatto sia agli adulti che ai più piccoli e in generale a chi volesse cimentarsi nell’imparare a pilotare uno di questi device senza aver paura di rovinare qualcosa e senza spendere una fortuna. E l’offerta pre-natalizia su Amazon può rappresentare il momento perfetto per portarne un’unità in volo.