Razer Phone disponibile anche in Italia

Luca Colantuoni,

Il Razer Phone, annunciato il 1 novembre durante un evento organizzato a Londra, arriva ufficialmente nel nostro paese. Gli utenti possono acquistarlo online sul sito ufficiale oppure tramite 3 Italia. In quest’ultimo caso, lo smartphone è disponibile in abbinamento a tre offerte ALL-IN. L’operatore telefonico era stato scelto dal produttore californiano anche per la distribuzione in Danimarca, Irlanda, Regno Unito e Svezia.

Il Razer Phone è uno smartphone di fascia alta indirizzato specificamente ai gamers. Il design ricorda chiaramente il Robin di Nextbit, azienda acquisita da Razer. Ovviamente la qualità costruttiva e la dotazione hardware sono nettamente superiori. All’interno del telaio in alluminio trovano posto un processore Snapdragon 835, 8 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, batteria da 4.000 mAh e altoparlanti stereo compatibili con l’audio Dolby Atmos.

Il Razer Phone possiede uno schermo IGZO da 5,72 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e frequenza di refresh pari a 120 Hz (tecnologia Ultramotion). L’elevato frame rate consente agli utenti di avere un’esperienza di gioco coinvolgente senza lag o stuttering. Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia Nova Prime. L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo verrà rilasciato nella primavera 2018.

Galleria di immagini: Razer Phone, immagini dello smartphone

Il prezzo dello smartphone è 749,99 euro. L’operatore 3 Italia vende il Razer Phone insieme a tre offerte ALL-IN, tutte con vincolo di 30 mesi, GIGA BANK e servizio Netflix incluso per tre mesi: