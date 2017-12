Amazon Music Unlimited Family: due mesi gratis

Floriana Giambarresi,

Non è possibile creare la giusta atmosfera natalizia senza della buona musica. Approfittando del periodo, Amazon ha deciso di regalare due mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited Family a chiunque si iscriverà al servizio entro il 24 dicembre, con il terzo mese che costerà poi appena 0,99 euro.

La promozione è parte delle tantissime offerte che il gigante degli e-commerce sta preparando per questo periodo di festività. Può iscriversi a Music Unlimited Family qualsiasi membro della famiglia che abbia almeno 13 anni di età; dopo i due mesi in omaggio, il costo del servizio è di 14,99 euro al mese o 149 euro all’anno, con la possibilità di collegare sei diversi account.

Provare Music Unlimited significa avere la possibilità di accedere ad oltre 50 milioni di brani in streaming, centinaia di playlist e radio da ascoltare tramite qualunque dispositivo connesso a Internet (PC, Mac, Android, iOS, tablet Kindle Fire etc.), senza mai essere interrotti dalla pubblicità; inoltre, con la modalità offline è possibile scaricare i vari brani e ascoltarli anche quando non si ha una connessione attiva. Ogni componente dell’abbonamento Family avrà la propria libreria musicale, playlist e raccomandazioni personalizzate in base ai propri gusti musicali: gli account non sono condivisi e non esiste un profilo familiare comune.

L’offerta dedicata a Music Unlimited Family è però limitata ai primi 4.000 utenti che attiveranno l’abbonamento, dunque il consiglio è quello di effettuare la sottoscrizione il prima possibile per avere la certezza di rientrare nella promozione.