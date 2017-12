Apple Watch: presto l’elettrocardiogramma 24/7?

Marco Grigis,

La prossima versione di Apple Watch potrebbe includere anche funzioni per il monitoraggio del cuore attive 24 ore su 24. È quanto rende nota una fonte di Bloomberg, nel sottolineare come il prossimo smartwatch di Cupertino potrebbe essere aggiornato con un elettrocardiogramma di ultima generazione, pensato soprattutto per i pazienti con problemi cardiaci.

Secondo quanto reso noto, Apple avrebbe ottenuto dei feedback particolarmente positivi per le funzioni relative alla salute incluse in Apple Watch: non a caso, studi recenti ne hanno confermato l’affidabilità per il controllo della frequenza cardiaca e, in alcuni casi, il dispositivo è stato anche essenziale per svelare dei disturbi di cui alcuni utenti non erano al corrente. Per questo motivo, la società si starebbe orientando verso dei sensori EKG/ECG miniaturizzati, così da rendere quest’azione di controllo ancora più efficace.

Dalle fonti, pare esista già un primo prototipo, che prevede di stringere con le dita il quadrante di Apple Watch con la mano opposta rispetto al polso dove il dispositivo è posizionato. Così facendo, un’impercettibile tensione elettrica verrebbe trasmessa a livello del petto, permettendo di ottenere un elettrocardiogramma abbastanza efficace. L’obiettivo dell’azienda, tuttavia, sembrerebbe orientato verso la progettazione di un sistema del tutto automatizzato, che non richieda l’intervento diretto da parte dell’utente e permetta quindi di approfittare di un monitoraggio 24 ore su 24.

Bloomberg, tuttavia, spiega come i sensori attualmente in fase di studio potrebbero anche non giungere nelle mani dei consumatori finali, poiché Apple non presenterà la novità finché non potrà pregiarsi di una sufficiente affidabilità. Inoltre, non è al momento chiaro se un simile strumento debba essere sottoposto al vaglio della FDA. Se ne saprà probabilmente di più nei prossimi mesi, considerato come la quarta versione di Apple Watch non sia attesa prima di settembre 2018, in caso il gruppo rispetti le sue normali consuetudini di lancio per il pubblico.