Audible gratis per 30 giorni con Amazon Prime

Floriana Giambarresi,

I possessori di un account su Amazon Prime possono usufruire del servizio Audible gratis per la durata di 30 giorni, dopo i quali decidere se rinnovare l’iscrizione a 9,99 euro al mese oppure cancellarla. È la nuova promozione sul noto servizio dedicato agli audiolibri e contenuti audio con formula all-you-can-listen, che mette dunque a disposizione un intero catalogo a cui accedere e ascoltare così i propri titoli preferiti.

In un mondo ormai dominato da immagini e video, Audible ha fatto tornare alla ribalta la narrazione orale offrendo un’esperienza d’ascolto talmente coinvolgente da catturare anche l’attenzione di Amazon, che ha acquisito la società nel 2008. Dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Germania, Francia, Australia e Giappone, Audibile ha esordito nel mercato italiano con un catalogo formato da oltre 12.000 titoli ma oggi vi sono oltre 13.000 titoli pari a oltre 80.000 ore di riproduzione.

L’offerta è dunque ricchissima sia per quantità di contenuti che per la loro qualità e varietà. A tal proposito, vi sono a disposizione moltissime categorie tra cui scegliere l’audiolibro da ascoltare, tra cui Gialli e Thriller, Letteratura e Narrativa, Biografie, Romanzi d’Amore, Diari e Memorie, Storia, Libri per Ragazzi, Salute e Self-Help, Autori italiani, Letteratura Internazionale e altro ancora. I contenuti possono essere ascoltati sempre e ovunque su diversi dispositivi con le app scaricabili su smartphone e tablet con cuore iOS e Android, e su Windows. È inoltre possibile scaricare offline i contenuti di Audible per ascoltarli poi anche quando non è possibile connettersi a Internet.

Gli utenti Amazon Prime possono dunque provarlo gratuitamente per 30 giorni usando le proprie credenziali di accesso. L’iscrizione si rinnova automaticamente al prezzo di 9,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdirla prima del termine del periodo di prova. Ciò costituisce l’opportunità di sperimentare Audible senza alcun esborso economico e avviare così la riproduzione dei contenuti preferiti lasciandosi andare a fantasia e immaginazione.