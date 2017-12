Fastweb Mobile, a Natale si chiama gratis

Filippo Vendrame,

Manca pochissimo al Natale e l’operatore virtuale Fastweb Mobile ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi clienti. L’operatore virtuale ha deciso di regalare ben tre giorni di chiamate gratuite verso tutti i numeri italiani, sia fissi che mobile. Fastweb Mobile, annunciando la promozione, evidenzia come l’azienda voglia offrire ai suoi clienti un regalo importante che conceda loro la libertà di chiamare amici e parenti per condividere con loro le emozioni più importanti di questo periodo.

Nello specifico, da domenica 24 dicembre sino a martedì 26 dicembre, i clienti Fastweb Mobile potranno chiamare senza limiti tutti i loro amici e famigliari per fare loro tanti auguri di buone feste. La promozione si attiverà in automatico e questo significa che il bonus sarà disponibile per tutti senza dover effettuare procedure particolari per poterlo attivare. Un regalo da parte dell’operatore virtuale che vuole premiare anche la fedeltà dei clienti che continuano costantemente ad aumentare e di recente hanno superato il milione.

Una promozione molto simpatica che sottolinea ancora una volta i pilastri su cui Fastweb Mobile ha plasmato le sue offerte: trasparenza, libertà e nessun limite. Una strategia che è stata particolarmente apprezzata dagli utenti e che ha permesso all’operatore virtuale di accelerare la sua crescita.

Infatti, tutte le opzioni tariffarie di Fastweb Mobile includono i servizi accessori come la segreteria telefonica, mettendo fine alle sorprese in bolletta.

Si ricorda, infine, che tutte le offerte di Fastweb Mobile includono WoW-FI, il servizio di WiFi condiviso tra la Community dei clienti che oggi è disponibile in più di 800 Comuni d’Italia e che permette ai clienti di poter navigare illimitatamente in mobilità e senza consumare il traffico della propria offerta.