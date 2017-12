Pixel 2 XL: problemi audio con gli speaker?

Cristiano Ghidotti,

Calmata la bufera relativa alla qualità del display che ha accompagnato il lancio del dispositivo, si passa ora a prendere in esame gli altoparlanti integrati nello smartphone Pixel 2 XL di Google. La sempre attenta redazione del sito Android Police ha raccolto diverse segnalazioni comparse online in merito a un comportamento anomalo degli speaker durante la riproduzione dei contenuti audio e video. Quanto accade è ben rappresentato dal video in streaming di seguito.

Va precisato che non tutte le unità di Pixel 2 XL sono affette da questa problematica e che al momento non è chiaro quale sia la causa, considerando che il malfunzionamento non si verifica con continuità. Nel test qui sotto, ad esempio, lo si avverte durante la riproduzione della musica e di un video, ma non con un filmato differente. Qualcuno racconta inoltre di averlo notato anche a volume basso o addirittura in occasione delle telefonate. Dal gruppo di Mountain View non sono giunte comunicazioni in merito e a quanto pare l’unica soluzione sembra essere quella che passa per una richiesta di sostituzione del device in garanzia, andando però incontro a possibili lunghi tempi di attesa per la gestione della pratica.

Non è raro incontrare distorsioni audio o intoppi di questo genere sui device di fascia bassa, spesso a causa di una qualità costruttiva che lascia a desiderare, ma Pixel 2 XL è un top di gamma a tutti gli effetti, un punto di riferimento all’interno dell’ecosistema degli smartphone Android. Il thread di discussione aperto sul forum di supporto ufficiale raccoglie ormai quasi un centinaio di post, scritti da altrettanti utenti che stanno avendo a che fare con il problema. Non resta che attendere un intervento da parte di bigG per capire quali siano le cause e come eventualmente adottare una soluzione.