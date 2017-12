Samsung Galaxy J2 (2018), specifiche e immagini

Luca Colantuoni,

Oltre ai Galaxy S9/S9+ e Galaxy A8/A8+, Samsung annuncerà nei primi mesi del prossimo anno anche nuovi modelli di fascia bassa appartenenti alla serie Galaxy J. All’inizio di dicembre erano circolate informazioni sui Galaxy J2 Pro e Galaxy J2 Prime. Le ultime indiscrezioni riguardano invece il Galaxy J2 (2108).

Essendo uno smartphone entry level, gli utenti non troveranno certo caratteristiche avanzate o materiali pregiati. Il telaio dovrebbe infatti essere in plastica con cornici piuttosto evidenti, come si può vedere nell’immagine pubblicata da un sito tedesco. Lo schermo avrà probabilmente una diagonale di 5 pollici e una risoluzione di 960×540 pixel, ma si prevede la presenza di un pannello Super AMOLED, solitamente usato per i modelli più costosi. Nella parte inferiore si notano il pulsante Home e i due pulsanti capacitivi ai lati.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore quad core Snapdragon 425 a 1,4 GHz, affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Altre possibili specifiche sono le seguenti: fotocamere da 8 e 5 megapixel, entrambe con flash LED, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps) con supporto dual SIM, porta micro USB 2.0 e batteria da 2.600 mAh.

Il sistema operativo sarà Android 7.1.1 Nougat. Il Galaxy J2 (2018) verrà distribuito in Russia e nei mercati emergenti. Non è noto se arriverà in Europa occidentale. Il prezzo previsto è circa 115 euro.