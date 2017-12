Xbox Countdown Sale 2017, saldi di fine anno

Filippo Vendrame,

Giusto in tempo per Natale, Microsoft ha dato il via a “Xbox Countdown Sale 2017“, cioè ai saldi di fine anno di Xbox. Fino al prossimo 31 dicembre 2017, i possessori di una console Xbox One e Xbox 360 potranno contare su oltre 650 titoli in sconto sino al 65%. Una promozione che vale ancora di più per gli abbonati al programma Xbox Live Gold. Tutti questi utenti, infatti, potranno godere di uno sconto aggiuntivo del 10%.

E approfittare dello sconto extra sarà ancora molto più facile durante questo periodo promozionale. Sino al prossimo 4 gennaio 2018, Microsoft offre la possibilità di acquistare l’abbonamento di un mese a Xbox Live Gold al prezzo di un solo euro. Programma, che oltre a dare diritto a particolari sconti come in questo caso, permette ai giocatori di mettere le mani ogni mese, gratuitamente, su due giochi sempre nuovi e di poter accedere alle funzioni multiplayer di molti titoli. Sempre sino al 4 gennaio 2018, inoltre, Microsoft sconterà ad un euro un mese di abbonamento a Xbox Game Pass, il Netflix dei giochi.

Tantissimi sono i giochi in saldo per la promozione “Xbox Countdown Sale 2017”. Tra i titoli più importanti si menzionano Halo Wars 2: Standard Edition, Call of Duty: WWII, The Sims 4, STAR WARS Battlefront II, Assassin’s Creed Origins, Dragon Ball Xenoverse, FIFA 18 e La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra. Il completo elenco di tutti i titoli offerti in promozione è disponibile all’interno di questa pagina.

Si evidenzia che questa iniziativa riguarda solamente i giochi in versione digitale disponibili all’interno del Microsoft Store di Xbox.

Per i più incalliti videogiocatori trattasi di una ghiotta opportunità per acquistare i giochi del momento risparmiando cifre molto interessanti. Il suggerimento, dunque, è quello di preparare la carta di credito e di non perdere tempo per approfittare di tutte le proposte targate Xbox e Microsoft.