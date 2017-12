Fitbit Charge 2: in forma dopo Natale

Floriana Giambarresi,

Con le festività natalizie ormai appena concluse, saranno tantissime le persone a volersi rimettere in forma già subito dopo i primi giorni del nuovo anno. Un dispositivo come il Fitbit Charge 2 può fornire un valido aiuto per raggiungere obiettivi di forma fisica in un più breve tempo: trattasi del braccialetto smart sottile ed elegante che, per l’occasione, Amazon propone in giornata odierna con il quasi 40% di sconto, al prezzo di 98 euro invece di 160 euro a cui viene proposto solitamente.

Fitbit Charge 2 è pensato per aiutare a rimanere attivi durante l’intera giornata e a riposare meglio durante la notte. Caratterizzato da un corpo leggero e dalle dimensioni contenute, con un piccolo display a bordo per mostrare tutte le informazioni sulle attività monitorate, il bracciale registra l’attività dell’intera giornata, come passi fatti, distanza percorsa, calorie bruciate, piani saliti e minuti in cui si è stati in movimento, ma anche allenamenti specifici come corsa, bicicletta, pesi o yoga. Presente una funzionalità di promemoria che incoraggia l’utente a effettuare un po’ di sano movimento ogni ora.

Lo smartband di Fitbit è poi capace di monitorare il battito cardiaco così da avere un quadro più completo della propria salute che, si sa, dipende principalmente dal cuore. Disponibile la funzione di monitoraggio della durata e della regolarità del sonno: utilizzando il battito cardiaco, Charge 2 mostra il tempo trascorso nelle diverse fasi del sonno (leggero, profondo e REM) per comprenderne meglio la qualità. Include una sveglia silenziosa per svegliare con dolcezza chi lo indossa, senza disturbare chi gli sta accanto.

Tra le altre caratteristiche si segnala la presenza della connettività GPS e Bluetooth, che consentono di collegare Fitbit Charge 2 a uno smartphone per visualizzare le informazioni sugli allenamenti in tempo reale, ma anche avvisi di chiamata, SMS e di calendario direttamente dal polso, senza dover estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa. Il bracciale è waterproof, ovvero capace di resistere all’acqua ed è provvisto di una batteria ricaricabile al polimero di litio (inclusa).

Trattasi di un accessorio che rende più comodo e semplice il mantenersi in forma. E l’offerta odierna su Amazon può rappresentare il momento ideale per usufruire di tale comodità.