Huawei aggiorna le specifiche del MateBook D

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato in Cina una nuova versione del MateBook D. Il produttore ha conservato il design del precedente modello, ma ha aggiornato processore e scheda video per offrire prestazioni migliore senza tuttavia sacrificare l’autonomia. Non è noto se la versione 2018 verrà distribuita anche in Italia. Al momento è possibile acquistare il MateBook D originale su Amazon ad un prezzo di 799,00 euro.

Il notebook possiede un telaio in alluminio e uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). I processori Intel Core i5/i7 di settima generazione (Kaby Lake) sono stati sostituiti dai recenti modelli quad core di ottava generazione (Kaby Lake Refresh), mentre la scheda video NVIDIA GeForce MX150 ha preso il posto della vecchia GeForce 940MX. Tutte le altre specifiche sono rimaste invariate: 8 GB di RAM, SSD fino a 256 GB, hard disk fino a 1 TB, connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1, due porte USB 3.0, porta USB 2.0 e uscita HDMI.

Galleria di immagini: Huawei MateBook D, immagini del notebook

Queste sono le configurazioni offerte da Huawei sul mercato cinese:

Processore Intel Core i5-8250U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e GPU GeForce MX150: 5.188 yuan

Processore Intel Core i5-8250U, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB, HDD da 1 TB, GPU GeForce MX150: 5.488 yuan

Processore Intel Core i7-8550U, 8 GB di RAM, SSD da 128, HDD da 1 TB, GPU GeForce MX150: 6.688 yuan

Tutti i modelli integrano una batteria da 43,3 Wh che garantisce un’autonomia fino a 10 ore di uso normale e 8,5 ore di riproduzione video.