iPhone X: utenti soddisfatti da Face ID

Marco Grigis,

Non si può dire che Face ID, il sistema di riconoscimento 3D introdotto da Apple in iPhone X, non abbia attirato le attenzione dei consumatori e della critica. E mentre in diversi si sono affrettati a dimostrare sui social network alcuni intoppi del sistema, tuttavia mai confermati ufficialmente da Cupertino, gli utenti sembrano esserne del tutto soddisfatti. È quanto emerge da un’analisi pubblicata da Strategy Analytics.

Secondo quanto rivelato dai dati, Face ID è una delle tecnologie di punta che spinge gli utenti ad acquistare iPhone X. Con la sua Consumer Sentiment Analysis, Strategy Analytics ha scoperto come il pubblico sia generalmente soddisfatto delle prestazioni delle fotocamere TrueDepth, tanto da non incontrare particolari intoppi durante l’utilizzo quotidiano. Sembrano quindi essere lontani i timori della vigilia, così come i vari video apparsi online sulle possibilità di inganno, mai confermate, del sistema.

La società ha indagato le reazioni di un campione significativo di 568 utenti di iPhone X, scovando come Face ID sia una delle feature preferite. Seguono quindi il Super Retina HD Display, grazie alla resa dei colori del pannello OLED, ma anche la durata maggiore della batteria garantita da un nuovo modulo a “L”. Altrettanta soddisfazione è espressa per le fotocamere, sia in fase di scatto che nella registrazione dei video.

In particolare, l’analisi svela come gli utenti Apple dimostrino un’incredibile fedeltà al marchio e, con iPhone X, il gruppo di Cupertino è riuscito ad assicurare la permanenza di moltissimi consumatori all’interno del proprio ecosistema. Non è però tutto, poiché gli esperti di settore sostengono che il device da 5.8 pollici, giunto a novembre nelle mani degli utilizzatori finali, starebbe già guidando l’intero mercato verso il riconoscimento 3D del volto. Così spiega Kevin Nolan, vicepresidente di UXIP:

iPhone X ha subito praticamente l’aggiornamento di tutte le feature centrali dello smartphone, quindi è ragionevole ritenere che gli utenti siano probabilmente soddisfatti dal device. L’upgrade delle fotocamere è particolarmente degno di nota. Sarà interessante vedere come gli altri produttori risponderanno alle innovazioni introdotte da Apple in questa generazione di iPhone.