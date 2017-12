LG e HERE per supportare le auto a guida autonoma

Filippo Vendrame,

LG e HERE hanno stretto un accordo che si pone l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni telematiche per le future auto dotate di un sistema di guida autonoma. La piattaforma che svilupperanno le due società combinerà la tecnologia telematica di LG con i servizi cartografici ad altissima precisione offerti da HERE attraverso la piattaforma “Open Location Platform” per rendere maggiormente affidabili le soluzioni di guida autonoma che le aziende automobilistiche stanno sviluppando.

LG, del resto, è uno dei leader nel settore delle telecomunicazioni, mentre HERE è tra i principali fornitori di dati cartografici e di servizi di localizzazione per l’industria automobilistica. HERE sta anche lavorando con le case automobilistiche sullo sviluppo di “HD Live Map“, un servizio di mappe ad altissima precisione basato su cloud che supporta le soluzioni ADAS e le piattaforme di guida autonoma. HD Live Map identifica tutte le strade e gli elementi che insistono su di esse, come la segnaletica orizzontale, segnali di stop, strisce pedonali, limiti di velocità e semafori. Grazie alle tecnologie di telecomunicazione di LG che includono GPS, Bluetooth, WiFi e reti mobile sarà possibile gestire ed elaborare le informazioni che le auto poi utilizzeranno per rendere la guida più sicura e automatica.

Grazie ai sensori ADAS di bordo (telecamere, radar ed altri sensori), un’auto raccoglierà i dati di guida che saranno inviati attraverso la rete di LG alla piattaforma cloud che li elaborerà assieme ai dati provenienti da altre autovetture nelle vicinanze per offrire poi ad ogni veicolo informazioni accurate e personalizzate sulla guida.

LG sta lavorando duramente anche per sviluppare soluzioni di rete basate sul 5G che grazie alla sua altissima velocità e alla bassa latenza è particolarmente indicato per la mobilità connessa. Il 5G, dunque, garantirà comunicazioni più efficienti e più rapide per le auto connesse di domani che potranno, così, viaggiare in maniera più sicura sulle strade.