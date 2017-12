Nokia 1 con Android Go, annuncio a marzo?

Luca Colantuoni,

HMD Global ha presentano sei smartphone Android nel corso del 2017, il più recente dei quali è il Nokia 2, che sarà disponibile in Italia dal 14 gennaio a 119 euro. All’inizio del 2018 dovrebbe essere annunciato il Nokia 9, mentre il Nokia 1 potrebbe arrivare a marzo. Quest’ultimo modello, in base alle recenti indiscrezioni, sarà basato su Android Go.

Svelato a maggio durante l’evento Google I/O 2017, Android Go è una versione del sistema operativo indirizzata ai mercati emergenti e destinata agli smartphone con 512 MB o 1 GB di RAM e una dotazione di storage limitata. La dimensione delle app sviluppate dall’azienda di Mountain View (Chrome, Google Go, Assistente Google Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Google Play e Files Go) sono state ridotte, in modo tale da lasciare più spazio per i contenuti degli utenti (foto, video e musica). Android Go (Oreo Edition) è stata rilasciata all’inizio di dicembre e presto arriveranno sul mercato i primi smartphone.

Uno di essi dovrebbe essere il Nokia 1. Come si può intuire dal nome, il dispositivo avrà sicuramente una dotazione hardware inferiore rispetto al Nokia 2. Si prevedono uno schermo con risoluzione HD, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria flash. Non ci sono al momento ulteriori informazioni sulle specifiche. Per quanto riguarda il prezzo si ipotizza una cifra di circa 80 euro.