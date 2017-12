Nokia 7, lancio internazionale all’inizio del 2018?

Luca Colantuoni,

Il Nokia 7, annunciato da HMD Global il 19 ottobre, potrebbe arrivare in Europa all’inizio del 2018. La variante internazionale sarà quindi compatibile con le reti degli operatori italiani. Il produttore finlandese aveva deciso di distribuire lo smartphone unicamente in Cina, ma ora sembra che il periodo di esclusività sia quasi terminato. Una simile strategia di mercato era stata adottata per il Nokia 6.

Il Nokia 7 condivide diverse caratteristiche con il top di gamma Nokia 8, tra cui il telaio in alluminio 7000, la funzionalità Dual-Sight e la tecnologia OZO Audio. HMD Global ha puntato molto sull’aspetto estetico con l’aggiunta di una cover in Gorilla Glass. Lo stesso vetro protegge lo schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende anche un processore Snapdragon 630, 4 o 6 GB di RAM e 64 GB di storage.

Galleria di immagini: Nokia 7, le immagini

Le due fotocamere (posteriore da 16 megapixel e frontale da 5 megapixel) possono essere utilizzate insieme per ottenere quelli che il produttore chiama “bothie“, ovvero immagini che combinano entrambi gli scatti. La tecnologia OZO Audio permette invece di registrare suoni in alta qualità con effetto surround. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat in versione stock che verrà presto aggiornato ad Android 8.0 Oreo.

I prezzi “cinesi” del Nokia 7 sono 2.499 yuan (4 GB) e 2.699 yuan (6 GB). In Europa si prevedono prezzi a partire da 400 euro. Al momento non è noto quando inizierà la distribuzione internazionale. HMD Global potrebbe fornire le informazioni mancanti durante l’evento organizzato il 19 gennaio per i Nokia 9 e Nokia 8 (2018).