Oppo A83, display 18:9 e face unlock

Luca Colantuoni,

Oppo A83 è il nuovo smartphone di fascia media annunciato dal produttore in Cina. Il dispositivo condivide con altri modelli della serie la caratteristica più interessante, ovvero lo schermo 18:9, ma si distingue per l’assenza del lettore di impronte digitali. Oppo ha infatti deciso di offrire solo il riconoscimento facciale come sistema biometrico per l’autenticazione.

Il nuovo Oppo A83 possiede un telaio unibody in alluminio con angoli arrotondati e cover posteriore leggermente curva che facilita il grip. Lo schermo da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), protetto da un vetro 2.5D, offre un’ampia area di visualizzazione, grazie allo spessore ridotto delle cornici e all’uso di pulsanti on-screen. Nella parte superiore è presente una fotocamera da 8 megapixel che viene utilizzata per il “face unlock”. Lo sblocco dello smartphone avviene in appena 0,18 secondi attraverso la scansione di 128 punti del volto.

La dotazione hardware comprende un processore octa core a 2,5 GHz (probabilmente un MediaTek Helio P23), affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel con flash LED (l’apertura dell’obiettivo non è nota). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth, GPS e LTE con supporto dual SIM. Presenti anche radio FM e jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.180 mAh.

Il sistema operativo installato è Android 7.1 Nougat con interfaccia ColorOS 3.2. Oppo A83 sarà disponibile dal 29 dicembre nelle colorazioni nero e oro champagne. Il prezzo è 1.399 yuan. Lo smartphone non verrà distribuito in Europa, almeno per via ufficiale.