Samsung Galaxy S9 e S9+, le cover già su Amazon

Floriana Giambarresi,

Con largo anticipo rispetto all’annuncio ufficiale e alla disponibilità nei negozi degli attesissimi Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+, sono già in vendita su Amazon le cover dedicate ai nuovi smartphone che forniscono anche un’anteprima del design che i due prodotti dovrebbero avere e alcuni dettagli riguardanti lo schermo e la fotocamera posteriore, che pare sarà singola nel modello S9 e doppia invece nella variante Plus.

Proposte a un prezzo di 7,99 euro in quattro diverse colorazioni (nero, grigio, blu scuro, rosso), le custodie protettive per Galaxy S9 e Galaxy S9+ sarebbero “specificatamente progettate” per i due dispositivi, come indicato nella descrizione del venditore Totoose che, come terza parte, ha probabilmente ricevuto le specifiche in anticipo. La disponibilità è immediata, anche se i nuovi Galaxy della casa sudcoreana dovrebbero essere rivelati nel mese di febbraio, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, o al massimo entro il mese di marzo così come suggerito dalle numerose indiscrezioni pubblicate online in queste settimane.

In base a ciò che è possibile notare grazie alle cover, il Samsung Galaxy S9 dovrebbe essere caratterizzato da un design praticamente identico a quello del Galaxy S8: schermo con cornici sottilissime, bordi curvi, singola fotocamera posteriore, a differenza del modello Galaxy S9+ che, si dice, dovrebbe ospitare una dual-camera. Il lettore per le impronte digitali dovrebbe essere invece posizionato sotto la fotocamera principale, e non accanto come visto nel dispositivo attualmente in commercio.

A detta di tutti, il Galaxy S9 non dovrebbe introdurre cambiamenti radicali e dunque differenziarsi troppo dal predecessore, elogiato per form factor e caratteristiche di ottima fattura che lo hanno posto in cime alle vendite degli smartphone Android nel 2017. Le proporzioni del display non dovrebbero cambiare, anche se si crede che Samsung sia al lavoro su una migliore tecnologia Super AMOLED con luminosità più elevata e colori più dettagliati; all’interno, dovrebbe trovare spazio il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 845 affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, mentre il sistema operativo a bordo sarebbe Android 8.0 Oreo.

Samsung non ha fornito alcun commento riguardante le cover già in vendita su Amazon, ma quando mancherebbero ormai poche settimane al reveal ufficiale è lecito attendersi continui nuovi leak sul dispositivo, che andrà a sfidare iPhone X e gli smartphone con cuore Android attualmente in lavorazione.