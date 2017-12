Xiaomi Mi Max 3, smartphone o tablet?

Luca Colantuoni,

Da tempo circolano indiscrezioni sul nuovo Xiaomi Mi Max 3, successore dell’attuale Mi Max 2 e phablet con schermo più grande tra quelli presenti nel catalogo del produttore. In base alle informazioni che arrivano dalla Cina sembra che la diagonale del display sia destinata a crescere ulteriormente, quindi verrà probabilmente eliminata la differenza tra smartphone e tablet.

Il Mi Max 2 possiede uno schermo IPS da 6,44 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Per il Mi Max 3 si prevede un display da 7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18:9. Nonostante l’incremento della diagonale, il dispositivo dovrebbe avere dimensioni complessive paragonabili a quelle del suo predecessore, grazie allo spessore inferiore delle cornici e all’eliminazione dei pulsanti capacitivi. Il lettore di impronte digitali rimarrà invece nella stessa posizione, ovvero sul retro. Il Mi Max 2 potrebbe anche essere definito un tablet con connettività LTE.

Galleria di immagini: Xiaomi Mi Max 2, immagini del phablet

Il materiale scelto per il telaio sarà ancora l’alluminio, mentre si prevede un aggiornamento hardware. Il processore Snapdragon 625 verrebbe sostituito dallo Snapdragon 630. Possibile l’annuncio di una seconda variante con processore Snapdragon 660, ma non è noto al momento se entrambe verranno distribuite in Europa. La presenza di uno schermo da 7 pollici giustificherebbe l’aumento della capacità della batteria da 5.300 a 5.500 mAh. Altre informazioni sulla dotazione hardware verranno sicuramente divulgate nei prossimi mesi.

Il nuovo Xiaomi Mi Max 3 dovrebbe essere annunciato nel mese di maggio 2018. Ciò significa che il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo.