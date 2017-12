Drone HYBRiX.20 RPA: 4 ore e 40 minuti di volo

I migliori droni in offerta

Filippo Vendrame,

Un drone è riuscito nell’impresa record di volare per quasi 5 ore. Il drone HYBRiX.20 RPA della Quaternium Technologies è riuscito, infatti, a volare senza mai fermarsi per ben 4 ore e 40 minuti. Questo record è stato ottenuto la scorsa vigilia di Natale, il 24 dicembre, a Valencia, in Spagna. Il segreto di questo drone che ha consentito di stabilire un tempo di volo così lungo è nel suo cuore pulsante, un propulsore ibrido.

Proprio come le auto ibride, anche il drone HYBRiX.20 RPA dispone di una doppia alimentazione. Nello specifico, questo multirotore dispone di 4 motori elettrici alimentati da delle normali batterie, ma integra anche un piccolo motore a combustione a 2 tempi alimentato a miscela con funzioni di range extender. Questo piccolo motore, dunque, permette di alimentare i motori di energia quando le batterie si apprestano a consumare tutta la loro energia. Questo particolare drone può portare carichi sino a 2.5Kg di peso e pesa 13.5kg a vuoto. L’autonomia a pieno carico, secondo il costruttore, è di circa 2 ore di volo.

Il drone HYBRiX.20 RPA è stato progettato anche per poter essere facilmente trasportato grazie alla possibilità di rimuovere le braccia. La velocità di crociera è di 50 Km/h, mentre quella massima è di 80 Km/h. Non è chiaro che modifiche abbia ricevuto questo multirotore per riuscire a raggiungere questo record.

Per gestire il drone in volo, Quaternium Technologies ha fornito il suo HYBRiX.20 RPA di un’avanzata Ground Control Station: la Q16 Skyline. Grazie alla presenza di due schermi sarà possibile gestire in tempo reale ogni fase delle missioni di volo. Molto avanzato anche il software del drone che permette di pianificare un piano di volo completamente automatico.

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.

Il drone HYBRiX.20 RPA della Quaternium Technologies è sicuramente un progetto molto interessante. Grazie al suo propulsore ibrido i tempi di volo non sono un problema. Esaurendo l’energia, basterà un “pieno di benzina” per tornare a volare. Questa sua lunga autonomia e la possibilità di portare carichi pesanti rendono questo drone molto versatile ed adatto a molti tipi di utilizzi.

HYBRiX.20 RPA potrebbe essere utilizzato per consegnare pacchi, per sorvegliare aree sensibili, per effettuare ispezioni aeree e molto altro ancora. Un prodotto, dunque, che combina tutti i vantaggi di un drone, eliminandone tutti i principali limiti.