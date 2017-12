HMD Global rilascia Android 8.0 Oreo per Nokia 8

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato la disponibilità di Android 8.0 Oreo per Nokia 8. La versione stabile del sistema operativo è dunque arrivata anche in Italia, dove l’attuale top di gamma del produttore finlandese ha ottenuto un discreto successo. Come promesso, l’aggiornamento verrà distribuito per tutti i modelli presentati nel corso del 2017, incluso il recente Nokia 2.

Sul Nokia 8 è installata una versione stock del sistema operativo Google, quindi il rilascio degli update avviene più velocemente rispetto ai produttori che apportano modifiche profonde all’interfaccia utente. Ciò rende anche superflua la creazione di una partizione separata per Project Treble. HMD Global sottolinea che l’assenza di app superflue e processi nascosti permette di incrementare l’autonomia. Lo smartphone garantisce inoltre la massima sicurezza, grazie alle patch mensili.

Tra le numerose novità di Android 8.0 Oreo c’è la modalità Picture-in-Picture per il multitasking, le Instant Apps che consentono di usare un’applicazione senza installarla e le funzionalità che riducono l’attività in background delle app meno utilizzate. Gli utenti possono ovviamente sfruttare la modalità Dual-Sight, esclusiva degli smartphone Nokia, che permette di usare contemporaneamente le fotocamere frontale e posteriore.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di offrire la nostra versione pura e sicura di Android 8.0 Oreo sul Nokia 8. Desideriamo sempre proporre ai nostri fan la miglior esperienza Android possibile. Ecco perché ci siamo presi il tempo necessario per testare, ottimizzare e rifinire la piattaforma. Lavorando con i fan abbiamo dato vita a una versione pura di questa innovativa piattaforma mobile, fornendo tutte le incredibili nuove funzionalità senza inutili fronzoli, oltre a prestazioni elevate e una durata della batteria ancora migliore.

Gli utenti riceveranno una notifica quando l’aggiornamento sarà pronto per il download. Android 8.0 Oreo arriverà presto anche su altri smartphone Nokia. Per alcuni di essi è stata già avviata la fase di test della versione beta.