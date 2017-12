Jeff Bezos è l’uomo più ricco del mondo

Filippo Vendrame,

Jeff Bezos è, nuovamente, l’uomo più ricco del mondo. Ad incoronare il CEO e fondatore di Amazon i dati del Bloomberg Bilionaire Index che hanno stilato la classifica dei 500 uomini più ricchi del pianeta. Secondo Bloomberg, dunque, Jeff Bezos, con un patrimonio di 99,6 miliardi di dollari, ha superato nuovamente Bill Gates “fermo” a 91,3 miliardi di dollari. A spingere al primo posto di questa classifica Jeff Bezos soprattutto la crescita del valore azionario della sua società.

Nel 2017, il patrimonio del fondatore di Amazon è salito di ben 34,2 miliardi di dollari, mentre quello del fondatore di Microsoft “solamente” di 8,89 miliardi di dollari. Numeri da capogiro che mettono in risalto il grande successo che sta ottenendo Amazon che continua a crescere grazie anche alle sue nuove politiche di espansione al di fuori dei confini digitali dell’ecommerce. Non è la prima volta che Jeff Bezos scalza Bill Gates dal trono di uomo più ricco del mondo. Già lo scorso luglio, per esempio, grazie ad una fiammata del titolo della sua società, il CEO di Amazon è stato per poche ore l’uomo più ricco del pianeta.

Lo scorso novembre, invece, grazie agli ottimi risultati del Black Friday, il CEO di Amazon era riuscito a superare i 100 miliardi di dollari di patrimonio personale, limite raggiunto solo da Bill Gates nel lontano 1999.

Il Bloomberg Bilionaire Index aggiunge anche un dato curioso alla sua classifica. Il patrimonio complessivo dei 500 uomini più ricchi del pianeta ha raggiunto quota 5.300 miliardi di dollari con una crescita rispetto all’anno precedente di quasi mille miliardi. Questo significa che i più ricchi del pianeta nel 2017 sono ancora più ricchi.