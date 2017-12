LG ThinQ Speaker, altoparlante con Google Assistant

Luca Colantuoni,

Molti elettrodomestici di LG sono compatibili con Google Assistant e Amazon Alexa, quindi gli utenti possono utilizzare i loro Google Home e Amazon Echo per controllarli a distanza. Il produttore coreano ha ora deciso di realizzare il suo altoparlante smart, denominato LG ThinQ Speaker, frutto della collaborazione con Meridian Audio. Il gadget verrà mostrato al CES 2018 di Las Vegas.

Il nuovo marchio ThinQ, annunciato la scorsa settimana, combina i precedenti brand SmartThinQ e DeepThinQ, ovvero i dispositivi connessi ad Internet e le tecnologie di intelligenza artificiale. Il primo prodotto è appunto ThinQ Speaker, un altoparlante che riproduce audio ad alta risoluzione. La caratteristica più avanzate è tuttavia l’integrazione con Google Assistant, grazie al quale gli utenti possono usare i comandi vocali per interagire con gli elettrodomestici LG presenti nell’abitazione (televisori, condizionatori, frigoriferi, lavatrici, robot aspirapolvere, luci, serrature e termostati).

Il produttore non ha comunicato le specifiche del ThinQ Speaker, ma ha pubblicato una sua foto. L’altoparlante di colore nero ha una forma cilindrica e una griglia che ricopre tutta la circonferenza. Nella parte superiore si notano i pulsanti touch per il volume e l’accensione, oltre al famoso logo dell’assistente di Google. Per eseguire un’operazione, ad esempio avviare il condizionatore, è sufficiente pronunciare il comando corrispondente, preceduto dalla wake word “OK Google“.

Il produttore coreano ha annunciato anche la soundbar SK10Y che offre un output di 550 Watt e supporta 5.1.2 canali con tecnologia Dolby Atmos. Chi cerca un altoparlante portatile potrà acquistare i nuovi modelli della serie PK compatibili con lo standard Apt-X HD Bluetooth.