MediaWorld Criminal Price: saldi di fine anno

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato la promozione di fine anno “Criminal Price“. Trattasi di ghiotte scontistiche sui prodotti più ricercati. Sebbene Natale sia passato, molte persone sono ancora alla ricerca di alcuni regali da dare ad amici e famigliari. La nuova promozione di MediaWorld arriva in soccorso proprio di queste persone che, in ritardo, stanno ancora cercano il regalo giusto. Gli sconti saranno valevoli sino al prossimo 31 dicembre, solo online, e toccano moltissime categorie di prodotti.

Per esempio, tra gli smartphone la catena di elettronica sconta il Huawei P8 Lite a 149 euro, oppure il Huawei P10 a 399 euro, oppure anche il Huawei P10 Lite a soli 249 euro. Sconti che toccano anche l’iPhone 6 32GB, proposto a 379 euro. Gli appassionati di gaming potranno puntare, invece, sulla console PS4 500GB con il gioco Star Wars Battlefront II al prezzo di soli 259 euro. Tanti anche i giochi in sconto, non solo per PS4 ma anche per Xbox One. Tante anche le proposte sui PC di ultima generazione tutti dotati del sistema operativo Windows 10. Per esempio, il modello LENOVO Yoga Book YB1-X91L è proposto a 549 euro.

Non mancano, poi, accessori per il mondo dei PC come monitor, router e stampanti. Chi ama il mondo della fotografia potrà puntare, invece, sulla potente reflex SONY Alpha ILCE-7R a 1749 euro. Sul fronte action cam, invece, MediaWorld propone il modello TOMTOM Bandit a 139 euro.

Infine, non mancano anche tante proposte sul mondo dei televisori per chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica per godere della vera alta definizione. In questo periodo promozionale, MediaWorld sconta, per esempio, il modello SAMSUNG UE49M5520AKXZT a 499 euro.