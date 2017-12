Netflix e WhatsApp collaborano in India

Marco Grigis,

Netflix e WhatsApp, rispettivamente la più popolare piattaforma di streaming e la più gettonata app di comunicazione mobile, uniscono le forze per un singolare progetto in India. Così come riportano alcune fonti locali, il sistema di messaggistica è infatti ora integrato nella visione dei contenuti online: servirà per inoltrare comode notifiche agli spettatori. Al momento, la sperimentazione sarebbe limitata unicamente al Paese asiatico, ma non si esclude possa essere estesa ad altre nazioni a breve.

Così come mostrato da uno screenshot apparso sulle piattaforme social, all’interno della piattaforma Netflix è stato integrato un widget di WhatsApp, pensato per fornire informazioni agli utenti, quali suggerimenti di visione, dettagli sulla riproduzione in corso e molto altro ancora. La feature non risulta invasiva poiché è l’utente stesso che decide di accedervi e attivarla, inoltre l’invio di messaggi è pensato affinché la frequenza non arrechi alcun disturbo.

Secondo quanto riportato dalla testata Gadgets 360, entrambe le aziende avrebbero confermato la singolare iniziativa. Sebbene non specificato dai colossi, la sperimentazione in India sarebbe tutt’altro che casuale: il Paese rappresenta un bacino davvero interessante ed esteso di potenziali spettatori, tuttavia le comunicazioni e la fruizione avvengono soprattutto tramite mobile, di conseguenza si è reso necessario un canale di promozione differente rispetto a quelli più canonici.

Non è d’altronde la prima volta che varie aziende tecnologiche approfittano del supporto di WhatsApp per espandere la loro presa in India. BookMyShow, un servizio online per la prenotazione di biglietti al cinema, ha infatti implementato gran parte della sua consumer base proprio grazie all’applicazione di messaggistica. Forte dei suoi 200 milioni di utenti nella nazione, WhatsApp ha assunto un ruolo cruciale per lo sviluppo tecnologico e di business indiano, tanto da essere considerato ben più importante di classici social network come Facebook e Twitter. Non resta che attendere, di conseguenza, un’eventuale espansione della sperimentazione in altri luoghi del mondo.