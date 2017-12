Nokia 3310, in arrivo la versione 4G

Luca Colantuoni,

HMD Global aveva annunciato la versione moderna del famoso Nokia 3310 al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, insieme a tre smartphone Android. Per accontentare le richieste degli utenti è stato rilasciato anche il modello 3G (in Italia dal 5 ottobre). Non poteva quindi mancare il Nokia 3310 4G che arriverà sul mercato nel corso del 2018.

L’esistenza del modello dotato di connettività LTE è stata confermata da TENAA, l’ente certificatore cinese. In base alle immagini allegate alla documentazione si può affermare con certezza che il Nokia 3310 4G è identico al Nokia 3310 3G. Non si notano infatti differenze estetiche ne modifiche al layout di tasti e fotocamera posteriore. L’unica novità è appunto il modulo 4G che offre velocità superiori e una migliore ricezione rispetto al 3G. La restante dotazione hardware non dovrebbe variare: schermo da 2,4 pollici con risoluzione QVGA (320×240 pixel), fotocamera da 2 megapixel con flash LED, slot per microSD fino a 32 GB, jack audio da 3,5 millimetri e porta micro USB 2.0.

Il Nokia 3310 3G integra la stessa batteria da 1.200 mAh del Nokia 3310 2G. Ciò ha comportato una netta diminuzione dell’autonomia (da 22,1 a 6,5 ore). Non è chiaro se la capacità rimarrà invariata anche per il Nokia 3310 4G. La versione che verrà venduta in Cina è basata su Yun OS, un sistema operativo sviluppato da Alibaba e derivato da Android. Quasi certo infine una leggero incremento del prezzo. Il Nokia 3310 3G costava al lancio 69,99 euro, 10 euro in più del Nokia 3310 2G. Per il Nokia 3310 4G si prevede quindi un prezzo di 79,99 euro.