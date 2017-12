Snapchat, presto le storie ovunque

Floriana Giambarresi,

Snapchat starebbe preparando una nuova funzione che consentirà agli utenti di condividere le storie ovunque sul Web, anche al di fuori della sua app, con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento delle persone e avere più utenti attivi sulla piattaforma. Lo ha reso noto il sito Cheddar che afferma di aver appreso l’informazione da una fonte a conoscenza dei piani di Snap Inc, l’azienda proprietaria di tale social.

Denominata Stories Everywhere, la nuova funzione sarebbe al momento alle fasi iniziali dello sviluppo e dovrebbe permettere non solo agli utenti ma anche agli editori di incorporare le storie all’interno di altre piattaforme come ad esempio blog e social network. Se confermata rappresenterebbe una mossa interessante, soprattutto se si considera che Snapchat è stato il primo social a lanciare le storie, feature divenuta talmente popolare da esser stata ripresa da Instagram, Facebook e WhatsApp.

Si vocifera che alla guida del progetto Stories Everywhere vi sia adesso Rahul Chopra, ex dirigente di NewsCorp e CEO di Storyful (società di analisi dei dati social) che sarebbe stato assunto da Snap Inc. proprio per raggiungere gli obiettivi preposti: aumento della produzione complessiva dei contenuti nel Discover Feed, ampliamento della distribuzione dei contenuti e una maggiore presenza in rete. Una delle principali responsabilità del dirigente sarebbe quella di capire come i contenuti generati dagli utenti di Snapchat potrebbero essere distribuiti sul Web e altrove:

Chopra ha l’importante compito di capire come distribuire finalmente i tanti contenuti generati dagli utenti nell’app anche sul web e altrove. Il progetto potrebbe significare che Snapchat renda più facile la condivisione di video su altre piattaforme attraverso un web player che richiede anche alle persone di registrarsi e scaricare l’app.

Il CEO e fondatore di Snap Inc, Evan Spiegel, ha recentemente espresso rammarico per non essersi concentrato sugli smartphone basati sul sistema operativo Android e, per compensare, pare si sia già al lavoro sulla riprogettazione dell’app Snapchat. Gli ultimi dati relativi alla piattaforma parlano di 178 milioni di utenti attivi: ponendo un confronto con le storie di Instagram, lanciate pubblicamente appena un anno fa e già raggiunto quota 300 milioni di utenti attivi, appare chiaro come Snapchat abbia bisogno di introdurre delle novità per rimediare alla crescita stagnante dei propri utenti. Potrebbe trascorrere un po’ di tempo prima che la funzione Stories Everywhere venga rilasciata, ma la possibilità che le storie possano essere implementate ovunque potrebbe rivelarsi una buona opportunità per tornare a crescere.