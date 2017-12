The Crown: la Regina Elisabetta cita Netflix?

Marco Grigis,

Come ormai consuetudine da qualche decennio a questa parte, anche per questo 2017 la Regina Elisabetta è apparsa in TV per il messaggio di Natale rivolto ai sudditi britannici. A differenza degli scorsi interventi, complice anche il recente rilascio della seconda stagione di “The Crown” sulla piattaforma Netflix, il pubblico si è convinto la regnante abbia voluto lanciare un messaggio al colosso dello streaming. Forse più una suggestione che una realtà effettiva, ma quanto basta per alimentare il chiacchiericcio sui social network.

La Regina Elisabetta ha pronunciato il suo primo messaggio televisivo di Natale nel 1957, un evento storico ripreso anche nella seconda stagione di “The Crown”, la rinomata serie targata Netflix. E in apertura del discorso di pochi giorni fa, mandato in onda dall’emittente BBC, Her Majesty ha voluto ricordare questo singolare evento, fondamentale per lo sviluppo tecnologico del Paese:

Sessanta anni fa, una giovane donna ha parlato della velocità del cambiamento tecnologico. Ha presentato la prima trasmissione di questo tipo, descrivendo il momento come una pietra miliare. […] Ai tempi, chi avrebbe mai immaginato che le persone, un giorno, avrebbero potuto seguire questo messaggio sui laptop o sui dispositivi mobile, così come qualcuno di voi sta facendo oggi?

Con molta probabilità, il riferimento della Regina è giunto in occasione dell’importante anniversario, i sessant’anni esatti dal primo messaggio natalizio trasmesso in tutta la Gran Bretagna da BBC. Eppure, i sudditi inglesi sono accorsi sui social poiché convinti di aver intravisto un riferimento, o forse una vera e propria frecciata, alla piattaforma Netflix. Secondo molti, la tempistica della Regina sarebbe sospetta, considerato come l’episodio incriminato sia disponibile da poche settimane, nel dettaglio dallo scorso 8 dicembre. Per altri si tratterebbe invece di una più che comprensibile coincidenza, mentre i più ironici accusano addirittura la regnante di aver fatto spoiler sulla stagione in corso.

Per quanto possa apparire altamente improbabile la Regina Elisabetta si sia voluta riferire esplicitamente a Netflix, pare che abbia comunque avuto modo di vedere la serie. La conferma, seppur non ufficiale, è emersa la scorsa primavera: il principe Edoardo e la consorte Sophie avrebbero infatti organizzato una proiezione domestica: