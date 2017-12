Ubisoft Store, ecco i saldi invernali

Floriana Giambarresi,

In occasione delle festività di fine anno, diverse piattaforme dedicate al gaming hanno iniziato a offrire molti videogiochi in offerta e in alcuni casi i ribassi arrivano fino al 75% sul prezzo originario.

È il caso dell’Ubisoft Store, che ha dato il via ai saldi invernali includendo sconti su giochi per tutte le console, ma anche su contenuti aggiuntivi e gadget.

I saldi invernali sull’Ubisoft Store saranno disponibili fino al 4 gennaio 2018 e di seguito si riportano alcuni dei titoli di maggior appeal inclusi in tale promozione:

Serie completa Prince of Persia: fino al 66% di sconto

Serie completa Assassin’s Creed: fino al 60% di sconto

Rainbow Six Siege: 50% di sconto

The Division: 60% di sconto

Far Cry 4: 50% di sconto

Watch Dogs 2 Deluxe Edition: 66% di sconto

Mario + Rabbids Kingdom Battle: 25% di sconto

For Honor: 66% di sconto

Just Dance: fino al 75% di sconto

Ghost Recon Wildlands Gold Edition: 50% di sconto

The Crew: 60% di sconto

Anno 2205: 75% di sconto

Far Cry Primal: 60% di sconto

Splinter Cell Convinction Deluxe Edition: 70% di sconto

From Dust: 66% di sconto

Rayman 2 The Great Escape: 75% di sconto.

L’elenco completo è consultabile nell’apposita pagina strutturata da Ubisoft per l’occasione, che include anche promozioni su contenuti aggiuntivi (DLC) e action figures di ogni genere. Trattasi di una buona opportunità per ampliare il proprio archivio di videogiochi risparmiando cifre molto importanti.

Si ricorda che negli scorsi giorni anche Steam, Origin e Xbox hanno lanciato i saldi invernali, con l’obiettivo di consentire agli utenti di approfittare delle festività di fine anno per acquistare i videogiochi dei propri sogni a costi estremamente ridotti.