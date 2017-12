Face Unlock anche su OnePlus 3 e 3T?

Luca Colantuoni,

Face Unlock è una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti che hanno acquistato il recente OnePlus 5T. Ecco perché il produttore cinese ha deciso di aggiungere il sistema di autenticazione anche sul precedente OnePlus 5. Un post scritto sul forum ufficiale da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, lascia presumere che il Face Unlock potrebbe essere disponibile anche su OnePlus 3 e 3T.

Pei chiarisce innanzitutto il motivo per cui è stata implementata la tecnologia di riconoscimento facciale sul OnePlus 5T. L’obiettivo dell’azienda cinese era offrire agli utenti un’alternativa migliore del lettore di impronte digitali. In effetti, a giudicare dai video che circolano online, lo sblocco dello smartphone tramite il Face Unlock è praticamente istantaneo. Il sistema è anche più veloce del Face ID di Apple, sebbene non garantisce la stessa sicurezza. Infatti non deve essere utilizzato per i pagamenti mobile o per app di mobile banking.

Mentre il Face ID dell’iPhone X sfrutta specifici sensori che creano una mappatura 3D del volto, il Face Unlock di OnePlus usa la tradizionale fotocamera frontale per verificare l’identità dell’utente attraverso determinati parametri, come la distanza tra gli occhi e la distanza tra naso e labbra. Per aggiungere la funzionalità al OnePlus 5 è sufficiente un aggiornamento software. Una versione preliminare verrà inclusa in una futura build beta di OxygenOS.

La tecnologia di riconoscimento facciale potrebbe arrivare anche su OnePlus 3 e 3T. Gli utenti che usano questi due modelli hanno già espresso il loro parere positivo, ma resta da vedere il risultato finale, considerato che i dispositivi integrano fotocamere frontali di qualità inferiore. Per il OnePlus 3 è stato scelto un sensore Sony IMX 179 da 8 megapixel, mentre nel OnePlus 3T è presente un sensore Samsung 3P8SP da 16 megapixel.