Nokia 2 riceverà direttamente Android 8.1 Oreo

Luca Colantuoni,

HMD Global ha promesso che tutti gli smartphone annunciati nel 2017 verranno aggiornati ad Android Oreo. Gli utenti che acquisteranno il Nokia 2 (in Italia dal 14 gennaio) avranno una gradita sorpresa. Juho Sarvikas, Chief Product Officer dell’azienda finlandese, ha infatti confermato che il modello entry level riceverà direttamente Android 8.1 Oreo. Lo smartphone più economico tra quelli in catalogo sarà quindi il primo con l’ultima versione del sistema operativo Google.

Il Nokia 2 possiede uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e integra un processore quad core Snapdragon 212 a 1,3 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria flash. Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat in versione stock. HMD Global aveva pianificato l’upgrade ad Android 8.0 Oreo, ma ora la roadmap è stata modificata in meglio. Lo smartphone verrà aggiornato direttamente ad Android 8.1 Oreo. Juho Sarvikas ha sottolineato che questa versione offre una migliore gestione della memoria, quindi più adatta al Nokia 2.

Le specifiche sono chiaramente di fascia bassa, per cui il dispositivo potrebbe anche rientrare tra quelli compatibili con Android Go. Rispondendo alla domanda di un utente su Twitter, il dirigente di HMD Global ha spiegato che lo smartphone non può essere aggiornato ad Android Go, ma riceverà le funzionalità di gestione della memoria e altri miglioramenti prestazionali inclusi in Android 8.1 Oreo, dal quale è derivato Android Go.

Questa particolare versione del sistema operativo verrà probabilmente installata sul Nokia 1. Al momento Android 8.0 Oreo è disponibile solo per Nokia 8, mentre sono in corso i test per i Nokia 5 e 6.